الماء البارد يحرج رواد الملعب

المجمعة ـ حواس العايد | Sunday, 13 August 2017 - 00:00 am

فوجئت الجماهير التي حرصت على مشاهدة مباراة الفيصلي والنصر في ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية بمحافظة المجمعة بعدم وجود الماء البارد في ظل الأجواء الحارة التي تعيشها المنطقة.

وأفاد "الرياضية" أحد الذين يعملون في توزيع الماء بالملعب أن عدم تبريد المياه أصبح عادة.

يذكر أن هذه الظاهرة تكررت كثيراً خلال الجولة الأولى في عدد من الملاعب على مستوى المملكة، الأمر الذي قد لا يشجع الجماهير على دخول الملاعــب في الجولات المقبلة.