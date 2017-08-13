إصابة السهلاوي تستفز رئيس النصر

المجمعة ـ حواس العايد | Sunday, 13 August 2017 - 02:47 am

بست كلمات فقط تناول الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، فوز فريقه في افتتاح مواجهاته أمام مستضيفه الفيصلي في دوري المحترفين السعودي، فعقب الصافرة الأخيرة بعشر دقائق تقريباً، غرد رئيس النصر عبر حسابه في تويتر قائلاً: "مبروك لجماهير العالمي والقادم أفضل بدعمكم".. لكنه عاد ووجه رسائل حادة مطالباً فيها اتحاد القدم بعقوبات صارمة لمواجهة العنف خلال المباريات، في إشارة واضحة لما لقيه لاعبو فريقه من خشونة خلال اللقاء بحسب ما أراد قوله بتغريدات متتابعة جاء فيها: "اتحاد الكرة مطالب بفرض عقوبات أكثر صرامة تجاه العنف في المباريات، نخسر لاعباً في النصر، يعني أن منتخبنا خسره أيضاً".

وأكمل: "في بعض الألعاب العنيفة لا يكفي الكرت الأحمر، بل مطلوب قرارات صارمة أخرى من أجل كرة قدم نظيفة".

وفي تغريدته الثالثة قال في ذات السياق: "النصر كان أكثر الأندية تضرراً من الألعاب العنيفة، وخسرنا لاعبين في أفضل مستوياتهم بسبب الإصابة".

ثم اختتم تغريداته بقوله: "ولذلك مطلوب أن يتحرك اتحاد القدم ويكون صارماً من أجل منتخبنا بالدرجة الأولى، ومن أجل لعبة نظيفة ومنافسة حقيقية"، وكان محمد السهلاوي مهاجم النصر وصاحب هدف السبق بين زملائه الذين سجلوا ثلاثية هزت شباك الفيصلي قد تعرض إلى تدخل عنيف من قبل سعد الربيعي لاعب الفيصلي الذي أبعده حكم المباراة بالبطاقة الحمراء والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.