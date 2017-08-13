دورتموند يقرر إيقاف ديمبلي حتى إشعار آخر

الألمانية - الرياضية | Sunday, 13 August 2017 - 16:35 pm

قرر نادي بوروسيا دورتموند الألماني إيقاف جناحه الفرنسي الدولي الشاب عثمان ديمبلي حتى إشعار أخر، وجاء قرار الإيقاف بعد ثلاثة أيام فقط من رفض النادي لعرض من برشلونة الاسباني لضم اللاعب.



وقرر دورتموند فرض غرامة مالية بحق ديمبلي، مع إيقافه حتى غد الاثنين بسبب غيابه بدون إذن عن تدريبات الفريق الخميس الماضي، ولكن تم تمديد عقوبة الإيقاف لأجل غير مسمى.



واتخذ قرار العقوبة كل من بيتر بوش المدير الفني ومايكل زورك مدير الكرة وهانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي عقب الفوز على رايلازين ارلين 4-0 في كأس ألمانيا.



وكان دورتموند قد رفض عرضا من برشلونة الأسباني لضم ديمبلي لكن هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي للنادي اعترف بأنه من الصعب توقع الاحتفاظ باللاعب مع الفريق إلى ما بعد فترة الانتقالات الصيفية.



وأوضح فاتسكه في وقت سابق: "الأمر لا يحسم حتى غلق سوق الانتقالات، فإذا عرض أي فريق 500 مليون، فيمكنه ضم أي لاعب."



وقال زورك للموقع الرسمي للنادي على الانترنت: "تركيزنا الحالي ينصب على إعداد الفريق لمباراته الافتتاحية في الدوري أمام فولفسبورج. يمكن لديمبيلي أن يخضع لتدريبات منفردة بعيدا عن الفريق".



تجدر الإشارة إلى أن برشلونة يكافح من أجل إبرام صفقة مناسبة، بعد إتمام انتقال نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو (263 مليون دولار).



وانضم ديمبلي إلى دورتموند في مايو 2016 قادما من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو، وكان برشلونة قد عرض 90 مليون يورو بالإضافة لاموال إضافية سيتم دفعها وفقا لأداء اللاعب.



وليس دورتموند بغريب عن بيع لاعبيه الأساسيين بعدما استغنى عن ماتس هوميلز وإلكاي جوندوجان وهنريك مخيتريان في 2016 مقابل مبالغ مادية كبيرة، وتم الثناء عليهم كثيرا لتعاملهم مع الحادث الأخير.



وقال أولي هوينيس رئيس نادي بايرم ميونخ لشبكة "سكاي" : "أعتقد أن دورتموند تصرفوا بشكل واع للغاية، ويجب عليك أيضا كفريق كبير، مثل دورتموند حاليا، أن تظهر قوتك في بعض الأحيان وأن تقول إما نحصل على ما نريد أو سيبقى هنا".