الأحد.. مارفيك يعلن قائمة الأخضر للإمارات واليابان

الرياض - الرياضية | Sunday, 13 August 2017 - 18:48 pm

حدد الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يوم 24 من الشهر الحالي، موعداً لتجمع اللاعبين المختارين في قائمته النهائية التي سيتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم، للمشاركة في البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهتي الأخضر في الجولة التاسعة أمام المنتخب الإماراتي في 29 من الشهر الحالي، على ملعب هزاع بن زايد، فيما ستكون الجولة العاشرة والأخيرة أمام اليابان يوم 5 من الشهر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.



وسيكون معسكر الأخضر في مدينة جدة، وسيقيم فيها لمدة 4 أيام قبل أن يغادر إلى مدينة العين الإماراتية في 27 من الشهر الحالي، ليجري استعداداته الأخيرة لمواجهة الأبيض الإماراتي، وستعود مجدداً البعثة إلى جدة، للبدء في البرنامج الإعداداي لمواجهة اليابان الأخيرة.