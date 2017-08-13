مان يونايتد يكتسح وست هام برباعية

رويتز - الرياضية | Sunday, 13 August 2017 - 20:10 pm

استعرض مانشستر يونايتد مبكرا باكتساحه ضيفه وست هام برباعية نظيفة اثنان منها لمهاجمه الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو الاحد في المرحلة الاولى من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

على ملعب "اولدترافورد" وامام نحو 75 الف متفرج، سجل لوكاكو هدفين واضاف الفرنسيان انطوني مارسيال وبول بوغبا الهدفين الاخرين.

وكان لوكاكو تألق في المباريات الاعداية للفريق، لكنه سجل اليوم اول هدفين له في الدوري الممتاز بالوان مانشستر يونايتد بعد انتقاله اليه من ايفرتون في صفقة قياسية بين الاندية الانكليزية.

ووقع لوكاكو (24 عاما) في 10 تموز/يوليو عقدا انتقل بموجبه من ايفرتون الى مانشتر يونايتد مقابل 75 مليون جنيه اسرتليني (96 مليون دولار).

وكان المهاجم البلجيكي سجل 87 هدفا لايفرتون في أربعة مواسم.

وضم يونايتد ايضا المدافع السويدي فيكتور ليندلوف من بنفيكا البرتغالي، ولاعب خط الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش من تشلسي بطل انكلترا الذي شارك في مباراة اليوم.

قدم مانشستر عرضا جيدا اكد فيه جهوزيته، باشراف مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الى المنافسة على اللقب بعد ان اكتفى بالمركز السادس في الموسم الماضي الذي احرز فيه لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

سيطر مانشستر سيطرة شبه مطلقة على المجريات في نصف الساعة الاول وحصل على عدد من الفرص ابعدها مدافعو وست هام من امام المرمى.

افتتح صاحب الارض التسجيل بعد كرة مقطوعة انطلق بها ماركوس راشفورد بسرعة ومررها لحظة وصوله الى مشارف المنطقة بينية خلف المدافعين تابعها لوكاكو بلمسة واحدة ارتطمت بالقائم الايمن للمرمى ثم تهادت في الشباك من الجهة المقابلة.



واضاف البلجيكي هدفه الثاني عند الدقيقة 52 حين ارتقى لكرة من ركلة حرة نفذها الارميني هنريك ميخيتاريان واودعها برأسه على يسار الحارس جو هارت.



تواصلت فرص مانشستر وابرزها كرة لراشفورد اصطدمت بالقائم الايسر (66)، ثم اضاف الفرنسي الشاب انطوني مارسيال بديل راشفورد الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتين اثر تمريرات قصيرة وكرة بينية تابعها في المرمى.



وختم الفرنسي الاخر بول بوغبا مهرجان الاهداف بكرة قوية من حدود المنطقة على يسرار هارت قبل ثوان من نهاية الوقت الاصلي.