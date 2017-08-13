غداً.. ليوناردو الأهلي يصل إلى جدة

جدة - الرياضية | Sunday, 13 August 2017 - 20:26 pm

حدد النادي الأهلي يوم غدٍ الإثنين موعداً لوصول لاعبه البرازيلي الجديد ليوناردو دا سيلفا، إلى جدة، تمهيداً للمشاركة في مران الغد بعد التوقيع النهائي معه لمدة موسمين.



ومن المقرر أن تصل بطاقة اللاعب الدولية للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم غدٍ الإثنين بعدما قامت إدارة النادي الغربي بطلب البطاقة الدولية للاعب صباح اليوم الأحد.



وكان الأهلي قد تعثر يوم الجمعة الماضي أمام نظيره الاتفاق في افتتاح دوري المحترفين السعودي 2-1.