فالكاو يسجل أول "هاتريك" في الدوري الفرنسي

الفرنسية - الرياضية | Sunday, 13 August 2017 - 20:33 pm

سجل المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو الثلاثية الاولى "هاتريك" في الموسم ليقود فريقه موناكو حامل اللقب الى فوز كبير على ضيفه ديجون 4-1 الاحد في المرحلة الثانية من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وجاءت اهداف فالكاو في الدقائق 3 و37 و51، واضاف البرازيلي جيمرسون ناسيمينتو الرابع في الدقيقة 25، في حين سجل ويسلي سعيد لديجون في الدقيقة 43.



وهو الهدف الرابع لفالكاو في مباراتين بعد ان افتتح رصيده في المباراة التي حقق فيها فريقه فوزا صعبا على تولوز 3-2 الاسبوع الماضي.



وتغيرت صفوف فريق موناكو كثيرا عما كانت عليه في الموسم الماضي الذي احرز فيه اللقب للمرة الاولى منذ عام 2000، كما انه وصل الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا قبل ان يتوقف مشواره امام يوفنتوس الايطالي.



وتخلى موناكو عن عناصر مؤثرة مثل البرتغالي برناردو سيلفا وبنجامان مندي وتييموي باكايوكو وقائده المغربي نبيل درار وفالير جرمان.



كما ان المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لم يشرك النجم الدولي الشاب كيليان مبابي الذي تتزايد الشائعات حول انتقاله الى احد الاندية البارزة منها ريال مدريد الإسباني أو باريس سان جرمان.