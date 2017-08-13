تذكرة مباراة التعاون والهلال بـ40 ريالاً

الرياض- الرياضية | Sunday, 13 August 2017 - 21:12 pm

أعلنت إدارة نادي التعاون اليوم الأحد عن طرح الشركة المسوقة لتذاكر لقاء التعاون والهلال ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الـ 8:50 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، حيث حددت الشركة المسوقة للنادي القصيمي قيمة التذاكر على النحو التالي: المنصة الرئيسية 500 ريال، الدرجة الأولى والثانية 40 ريال.



فيما ستكون منافذ البيع عبر المواقع التالية كوب القهوة بجوار مقر نادي التعاون( تباع فيه تذاكر المنصة )، ومحلات الجاسر للرياضة فرع الصفراء، ومحل لأجلك للاتصالات طريق حي البساتين، محل الغدوني للرياضة بحي مشعل، وملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ويستمر فيه البيع حتى يوم المباراة.