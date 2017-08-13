الحراس في الجولة الأولى.. لم ينجح أحد

الرياض - مصعب العمار | Sunday, 13 August 2017 - 20:53 pm

لم يحافظ أي حارس من حراس دوري المحترفين السعودي على شباكه في الجولة الأولى الذي اختتمت منافساتها يوم أمس السبت بمباراتي الشباب وأحد، والفيصلي والنصر.



حيث شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي مشاركة 3 حراس أجانب، كأول ظهور لهم في دوري المحترفين، بعد أن سمح اتحاد الكرة للأندية بجلب حراس أجانب في شهر رمضان الماضي، ومثل المصري عصام الحضري نادي التعاون الذي سجل في مرماه هدف من نادي الفتح، فيما لم يستطع الجزائري عز الدين دوخة حارس الضيف الجديد أحد المحافظة على شباكه، بعد أن استطاع اللاعب الأرميني ماركوس بيزيلي محترف الشباب التسجيل في شباكه، فيما استقبل التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب هدفين في مباراة أحد الافتتاحية، في حين استقبل كل من: عبدالله المعيوف (الهلال)، ومحمد عسيري (القادسية)، وليد عبدالله (النصر)، مزيد فريح (الباطن) هدفا لكل منهم.



فيما استقبلت شباك كل من: محمد العويس (الأهلي)، مسلم آل فريج (الفيحاء)، أحمد الرحيلي (الرائد) هدفين لكل منهم.



في حين استقبل كل من: مصطفى ملائكة (الفيصلي)، فواز القرني (الاتحاد) هدفين لكل منهما، فيما سجل عبدالله العويشير الرقم الأعلى في شباكه برباعية من التعاون.