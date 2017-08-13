أسامة المولد يطالب لاعبي الاتحاد بالتعاون معه

جدة - الرياضية | Sunday, 13 August 2017 - 22:04 pm

بدأ اللاعب الدولي السابق أسامة المولد اليوم الأحد مهام عمله الجديد مديراً للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث اجتمع المولد باعضاء الجهاز الفني واللاعبين بحضور نائب رئيس النادي أحمد كعكي الذي رحب به وتمنى له التوفيق.



وطالب أسامة المولد الجميع بالتعاون لما فيه مصلحة الفريق، بعد ذلك انطلقت التدريبات الاتحادية بالتمارين الاحمائية قبل أن يوجه مدرب الفريق لويس سييرا اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في اللقاء الماضي أمام الباطن لتأدية تدريبات استرجاعية، فيما أكمل باقي اللاعبين المران والذي اشتمل على تدريبات فنية متنوعة.



وشهدت تدريبات نادي الاتحاد اليوم الاحد مشاركة المدافع أحمد عسيري.