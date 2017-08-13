الأهلي يؤجل قائمته الآسيوية.. والحربي يغيب 3 أسابيع

جدة - أحمد اللوقان | Sunday, 13 August 2017 - 23:16 pm

أجل ريبروف مدرب النادي الأهلي، إرسال قائمة فريقه الخاصة بدوري أبطال آسيا 2017م، وذلك لأسباب فنية.



ويرغب الجهاز الفني في أخذ مزيد من الوقت، قبل أن يحسم قراره النهائي، لاختيار عناصره الأجنبية الأربعة في قائمة الفريق الأهلاوي حسب لوائح البطولة القارية.



وأمهل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأندية المشاركة في الأدوار النهائية المقبلة من البطولة، حتى يوم 14 أغسطس الجاري لرفع القوائم النهائية.



ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيرسيوليس الإيرايي يوم 22 أغسطس الجاري، ضمن مباريات دور ربع النهائي من البطولة.



من جهة أخرى، أوضحت الفحوصات الطبية إصابة منصور الحربي مدافع النادي الأهلي بتمزق بمفصل القدم، سيغيب من خلالها لمدة أسبوعين إلى ثلاثة.