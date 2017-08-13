BT Sport: كلاتنبيرج تفرغ للاتحاد السعودي

الدمام ـ الرياضية | Monday, 14 August 2017 - 00:00 am

أكدت شبكة BT Sport الإنجليزية، المالكة لحقوق الدوري الإنجليزي، أن الدولي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أنهى ارتباطه مع الشبكة، التي أطل على الجماهير عبر شاشتها لتحليل مباريات الجولة الماضية في افتتاحية مباريات الدوري الإنجليزي محللاً تحكيمياً.

ورد موظفو خدمة العملاء في الشبكة على سؤال وجهته "الرياضية" إليهم بخصوص مستقبل الحكم الدولي كلاتنبيرج في الشبكة محللاً تحكيمياً، ومدى استمراريته في الظهور، بالتأكيد على أن كلاتينبيرج "لن يكون في الدوري الإنجليزي بعد الآن، وأنه انتقل للعمل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم".