الآسيوية تضع دوليي الهلال والأهلي تحت الضغط

الرياض ـ مازن العسرج | Monday, 14 August 2017 - 00:00 am

يواجه اللاعبون الدوليون في الفريق الأول لكرة القدم في ناديي الهلال والأهلي ضغطاً كبيراً إثر إقبالهم على سلسلة من التنقلات طوال الثلاثة أسابيع المقبلة بين مدن العين ومسقط والرياض وأبو ظبي من أجل خوض الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018م.

ويخوض لاعبو الفريقين الأسبوع المقبل ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري آسيا، حيث يلتقي الهلال نظيره العين الإماراتي في مدينة العين في الـ21 من أغسطس الجاري، ويلعب الأهلي في اليوم التالي مع نظيره بيرسبوليس (بيروزي) الإيراني في مدينة مسقط العمانية.

وينتظر أن يخضع اللاعبون إلى إجازة لا تتجاوز الـ48 ساعة قبل الانضمام إلى بقية زملائهم في معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقرر في جدة، والذي ينطلق في الـ24 من الشهر الجاري، أي بعد يومين فقط من مباراة الأهلي، ويستمر لمدة 4 أيام استعداداً لملاقاة الإمارات في الـ29 من أغسطس.

ويستكمل لاعبو الهلال والأهلي الدوليون مشاركتهم مع الأخضر، حيث ستعود البعثة السعودية إلى مدينة جدة استعداداً لملاقاة منتخب اليابان في الـ5 من سبتمبر المقبل، والتي بنهايتها يعود اللاعبون للانضمام إلى فريقيهما استعداداً للمشاركة في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث سيلاقي الهلال نظيره العين في الـ11 من الشهر المقبل في الرياض، فيما يلتقي الأهلي نظيره بيرسبوليس (بيروزي) الإيراني في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

يشار إلى أن الهولندي بيرت فان مارفيك حدد يوم الأحد المقبل موعداً للإعلان عن تشكيلة الأخضر استعداداً لمواجهتي الإمارات واليابان.