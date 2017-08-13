الانضباط تحصر الاحتجاج في ساعتين

الرياض ـ متعب العبد الهادي | Monday, 14 August 2017 - 00:00 am

أبدى عدد من الأندية السعودية عدم رضاهم عن التعديل الخاص بتقليص لجنة الانضباط لمدة الاحتجاج إلى ساعتين فقط من نهاية المباراة بدلاً من إتاحة الفرصة لها حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم التالي للمباراة، وبررت ذلك بأن الوقت ليس كافياً لتقديم كافة الأوراق والمستندات التي تدعم موقفها، إلى جانب الحد من البحث عن كل ما يفيدها في احتجاجها.

وتسعى الأندية السعودية إلى التأقلم مع النظام الجديد في ظل تعودها على المدة السابقة في الوقت الذي ألزمت فيه لجنة الانضباط الأندية بنموذج إلزامي وفق اللائحة الجديدة لاستخدامه عند تقديم الاحتجاج.وتضمن نص المادة 132 من اللائحة في الفصل السابع والمتعلق بالاحتجاج 2/1 على: "تقديم الاحتجاج كتابة على النموذج المعد للاحتجاج إلى مراقب المباراة أو من يمثل دور مراقب المباراة خلال ساعتين من نهاية المباراة".وأوضحت اللائحة: "بعد تقديم النموذج يجب أن يتم خلال 48 ساعة من نهاية المباراة تقديم خطاب رسمي من رئيس النادي أو من ينوب عنه، مصحوباً برسوم الاحتجاج 10 آلاف ريال مودعة في حساب الاتحاد".وبينت اللائحة أنه في عدم التقيد بهذه الإجراءات لن يتم قبول الاحتجاج، ما يجعل الأندية ملزمة باصطحاب النموذج معها في جميع المباريات.ويذكر أن الإجراء ذاته يتبعه الاتحاد الآسيوي في مسابقاته، وعلى رأسها دوري أبطال آسيا.