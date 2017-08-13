بطل الدوري يحلق على متن البيرق

الرياض ـ حمد الصويلحي | Monday, 14 August 2017 - 00:00 am

يبدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم أول تنقلاته على متن طائرة البيرق الخاصة التي ستقل بطل الدوري السعودي للمحترفين في جميع رحلاته إلى خارج الرياض لخوض مباريات الدوري.

ويحظى الهلال بخدمة طائرة البيرق الخاصة بصفته بطلاً للنسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما يخوله الحصول على ميزة من مميزات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، أحد الرعاة الرسميين للدوري، حيث سيحلق أعضاء الفريق مساء اليوم الإثنين مغادرين إلى بريدة بعد الفراغ من أداء الحصة التدريبية الأخيرة للفريق على ملعب النادي تأهباً لمواجهة التعاون.