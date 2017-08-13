الرابطة تتأهب للإعلام

بريدة ـ الرياضية | Monday, 14 August 2017 - 00:00 am

أكد مهند الحواس مدير قسم الإعلام في رابطة دوري المحترفين جاهزية الرابطة للقاء التعاون والهلال، وأشار إلى أنهم يسعون جاهدين إلى خدمة الإعلاميين والجماهير في جميع المباريات وليس في مباراة الهلال فقط، والتي تعد واحدة من 182 مباراة تحظى بالتعامل نفسه بغض النظر عن الفريقين وعن قوة المباراة.

وشكر جميع الإعلاميين على تعاونهم وتقبلهم التعليمات وآلية العمل المتبعة، مشيراً إلى أن مباريات الدوري أصبحت موثقة بالصوت والصورة وبالإمكان الإطلاع عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أولاً بأول.