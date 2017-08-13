التأشيرة تؤجل وصول فوزير النصر

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 14 August 2017 - 00:00 am

أجل استلام تأشيرة وصول المغربي محمد فوزير المحترف المنضم حديثاً إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم إلى الرياض إلى اليوم، بعد أن تأخر إنهاء الإجراءات أمس واستلم اللاعب تأشيرته تمهيداً لقدومه إلى الملاعب السعودية.

وينتظر أن يصل فوزير مساء اليوم لينخرط مع بقية زملائه اللاعبين في تدريبات الفريق النصراوي.

وعلى صعيد آخر، عاتب سلمان القريني أمين عام نادي النصر المسؤولين في لجنة الاحترف بالاتحاد السعودي على عدم الرد على خطاب ناديه الذي أرسل قبل مواجهة الفيصلي مساء أمس الأول السبت في المجمعة بثلاثة أيام ليتم الاستفادة من خدمات عوض خميس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المواجهة.

وأكد أنه تم رفع خطاب عاجل لتعليق عقوبة خميس لاعب النصر الموقوف لمدة ستة أشهر على خلفية توقيعه لناديي النصر والهلال في وقت واحد.

وأوضح: "رفعنا خطاباً عاجلاً إلى الاتحاد السعودي قبل ثلاثة أيام من المباراة، وكان من المفترض أن يتم الرد عليه، لأننا حريصون على مشاركة اللاعب، وعدم توقفه عن اللعب بحكم أن الاتحاد السعودي هو المسؤول عن الأندية واللاعبين".

وأضاف: "للأسف كان يفترض أن يصدر القرار من قبل، إلا أنه لم يتم البت فيه، ولم نستفد من خدمات اللاعب".