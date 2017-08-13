المسحل: القاري سمح بتغيير 5 لاعبين

الرياض ـ الألمانية | Monday, 14 August 2017 - 00:00 am

أكد ياسر المسحل، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاتحاد الآسيوي للعبة سمح لجميع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا بإضافة أو تغيير خمسة لاعبين في قائمة الفريق، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين آخرين.

وأوضح: "يحق لكل ناد مشارك في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا تغيير أو إضافة 5 لاعبين فضلاً عن ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة، قبل أسبوع من موعد المباريات".

ومن المقرر أن ينطلق دور الثمانية في دوري أبطال آسيا يوم 21 أغسطس الجاري بمواجهة العين الإماراتي والهلال السعودي على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وفي سياق متصل، لم يحدد حتى الآن ملعب مباراة الأهلي وبيروزي الإيراني، علماً بأنها ستقام يوم 22 من الشهر الجاري".