فرقة كوماندوز وكلاب بوليسية تحرس منزل بيل

الرياض ـ حسن أبوزينب | Monday, 14 August 2017 - 00:00 am

تعاقد بيل جاريث مهاجم نادي ريال مدريد وزوجته إيما جونز مع فرقة حراسة خاصة من فرقة الكوماندوز البريطانية لحراسة منزلهما في ويلز الذي تبلغ قيمته 4 ملايين جنيه بعد أن تلقت أسرة زوجته وابلاً من التهديدات بالتصفية الجسدية من قبل عصابة مخدرات بعد اختفاء حقيبة يقال إن لأقارب الزوجة علاقة بها إذ كانت تحتوي على 750 ألف جنيه إسترليني. وكشفت التقارير أن بيل وزوجته رصدا 500 ألف جنيه للتجهيزات الأمنية من جنود متخصصين وكاميرات مراقبة وكلاب حراسة خاصة على خلفية إقدام أفراد العصابة بحرق سيارات خاصة بالأسرة فضلاً عن تهديدات باختطاف البا فيوليت ابنة بيل ذات الأربعة أعوام. وكان والد الزوجة ريز جونز يقضي عقوبة بالسجن في أحد السجون الأمريكية لمدة خمسة أعوام في قضية استثمارات فاسدة وخسر الكثير من عملائه وأصبح هدفاً للملاحقة بعد إطلاق سراحه. وأكد المقربون من نجم الكرة الويلزي أن منزله أصبح أشبه بالثكنة العسكرية ولكن تلقى نصائح بتعزيز الحراسة على منزله في مدريد، مشيرين إلى أن الجناح الطائر في حالة نفسية متدهورة.