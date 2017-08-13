أول جولة.. بالتفصيل

تقرير. حسين هتاش | Monday, 14 August 2017 - 02:27 am

اهتزت شباك جميع فرق دوري المحترفين السعودي لكرة القدم الأربعة عشر خلال المباريات السبع التي أقيمت ضمن الجولة الأولى على الرغم من السماح للفرق بالتعاقد مع حارس أجنبي.

وانتهت 4 مباريات بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما انتهت مباراتان بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في حين انتهت مباراة واحدة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وخلت الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي هذا الموسم من التعادلات خلال سبع مباريات أقيمت على مدى 3 أيام، حيث انتهت اللقاءات السبعة بفوز أحد الفريقين المتقابلين.



نجومية الجميعة



سجل فهد الجميعة لاعب فريق النصر نفسه اللاعب الوحيد الذي سجل وصنع في مباراة واحدة خلال الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين السعودي هذا الموسم (سجل 1 وصنع 1).

ويعتبر الجميعة سادس لاعب هذا الموسم يسجل في أول مشاركة له في مباريات الدوري.



دقة التمرير



حقق فريق الاتفاق ثاني أعلى نسبة دقة تمرير (85.5%) مقارنة بجميع الأشواط الأولى حتى الآن في دوري المحترفين السعودي 2017ـ2018، في مباراته أمام الأهلي التي انتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف، في حين حقق أعلى نسبة دقة تمرير في الأشواط الأولى فريق الهلال (88.5%) في مباراته أمام الفيحاء التي انتهت بفوزه بهدفين لهدف كذلك.



سلسلة خسائر



خسر الشباب أمام أحد بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى هذا الموسم على أرضه، وهي الخسارة الخامسة على التوالي للفريق على أرضه في دوري المحترفين، بعد أن تلقى أربع هزائم العام الماضي أمام الاتحاد والفيصلي والرائد والهلال على التوالي، وهي أطول سلسلة هزائم له على أرضه في دوري المحترفين السعودي.





السهلاوي.. بالرأس



أحرز محمد السهلاوي لاعب فريق النصر هدفاً بالرأس أمام الفيصلي في الجولة الأولى هذا الموسم، وبهذا الهدف يعتبر السهلاوي قد سجل أكبر عدد من الأهداف بالرأس (23 بالتساوي مع دوريس سالومو لاعب الفتح)، منذ بداية موسم 2011ـ2012 في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.



رباعية ثانية



سجل فريق التعاون رباعيته الثانية خارج أرضه في دوري المحترفين السعودي بعد فوزه على الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث كانت أول مرة أمام هجر في نوفمبر 2015 (4ـ1) على نفس الملعب.



حراس المرمى



أكثر الحراس استقبالاً للأهداف عبد الله العويشير بأربعة أهداف

أكثر الحراس استقبالاً للأهداف في الشوط الأول مصطفى ملائكة بثلاثة أهداف

أكثر الحراس استقبالاً للأهداف في الشوط الثاني عبد الله العويشير بثلاثة أهداف

أكثر الحراس استقبالاً للأهداف بالقدم اليمنى عبد الله العويشير بأربعة أهداف

أكثر الحراس استقبالاً للأهداف بالقدم اليسرى محمد العويس بهدفين



الحكام



عدد المباريات التي أدارها حكام محليون 7

أكثر الحكام احتساباً لضربات الجزاء ـ تركي الخضير 3

أكثر الحكام إبرازاً للبطاقات الصفراء ـ تركي الخضير 8

أكثر الحكام إبرازاً للبطاقات الحمراء ـ عبدالرحمن السلطان 1

عدد حكام الساحة الذين احتسبوا ضربات جزاء 2 ـ تركي الخضير وشكري الحنفوش



التبديلات



عدد التبديلات بين الشوطين 9

أكثر فريق أجرى تبديلات بين الشوطين ـ الفتح (تبديلين)

أكثر ربع ساعة أجرى الفرق فيها تبديلات ـ الربع الساعة السادسة

(من الدقيقة 76-90) (18 تبديلا)

أسرع فريق أنهى تبديلاته ـ الفيحاء عند الدقيقة (72)

أقل فريق استخدم تبديلاته أحد 2



ضربات الجزاء



ضربات الجزاء (4 ضربات)

ضربات الجزاء المسجلة (3 ضربات)

عدد ضربات الجزاء المهدرة (ضربة واحدة)

أكثر مباراة شهدت ضربات جزاء (الهلال ـ الفيحاء) (3 ضربات)

أسرع ضربة جزاء كانت عند الدقيقة (31) روني فرنانديز (الفيحاء)

في مباراة (الهلال ـ الفيحاء)



مدن وملاعب



أكثر المدن استضافة للمباريات ـ الرياض 2

أكثر مدينة شهدت أهدافاً ـ الرياض 6

أكثر مدينة شهدت بطاقات صفراء ـ الرياض 10

أكثر ملعب شهد أهدافاًـ ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 5

أكثر ملعب شهد بطاقات صفراء ـ ملعب الملك فهد الدولي 8



حمراء وحيدة



تعتبر البطاقة الحمراء التي نالها سعيد الربيعي، لاعب فريق الفيصلي عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في نهاية مباراة فريقه أمام النصر، والتي انتهت نصراوية بثلاثة أهداف مقابل هدف، البطاقة الحمراء الوحيدة خلال الجولة الأولى.



أول انتصار



تغلب فريق الباطن على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله (الجوهرة المشعة) في جدة ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.

ويعتبر هذا الانتصار الأول للسماوي خارج أرضه في ثاني موسم له في دوري المحترفين.

يذكر أن الباطن حقق الموسم الماضي ستة انتصارات كانت على أرضه أمام الشباب والرائد والتعاون والخليج والاتفاق والنصر على التوالي.





الصاروخ الأبعد



يعد الهدف الذي سجله البرازيلي ماركوس بيتزيللي لاعب فريق الشباب أمام أحد في الجولة الأولى هذا الموسم، أبعد هدف حتى الآن في دوري المحترفين السعودي، بعد أن سجله من مسافة 36 متراً عن المرمى، وكان هدف التعادل لفريقه قبل أن يسجل فاروق بن مصطفى حارس الشباب هدفاً بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة بفوز أحد بهدفين مقابل هدف.



الحضور الجماهيري



بلغ عدد الحضور الجماهيري خلال الجولة الأولى (7 مباريات) من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم 34900 مشجع، وسجلت مباراة الاتحاد والباطن التي أقيمت في جدة الأعلى حضوراً في الجولة حيث بلغ عدد الحاضرين في مدرجات ملعب الجوهرة 17018 مشجعا.

وما زال الحضور الجماهيري للجولة الأولى في عام 2014ـ2015 هو الأعلى للحضور في الجولات الافتتاحية منذ بدء احتساب الحضور في دوري المحترفين.





مباريات الجولة



المباريات التي انتهت بفوز المضيف 3

(الهلال ـ الفيحاء)

(2 ـ 1)

(القادسية ـ الرائد)

(2 ـ 1)

(الاتفاق ـ الأهلي)

(2 ـ 1)

المباريات التي انتهت بفوز الضيف 4

(الفتح ـ التعاون)

(1 ـ 4)

(الاتحاد ـ الباطن)

(1 ـ 3)

(الشباب ـ أحد)

(1 ـ 2)

(الفيصلي ـ النصر)

(1 ـ 3)

المباريات التي انقلبت فيها النتيجة من خسارة إلى فوز 3



(الهلال ـ الفيحاء) (2 ـ 1)

(القادسية ـ الرائد) (2 ـ 1)

(الاتفاق ـ الأهلي) (2 ـ 1)



أكبر نتيجة

(الفتح ـ التعاون) (1 ـ 4)

أكثر نتيجة تكررت

(2 ـ 1) (4 مرات)



الأهداف



الأهداف (25)

أهداف الشوط الأول (9)

أهداف الشوط الثاني (16)

أهداف اللاعبين المحليين (10)

أهداف اللاعبين الأجانب (14)

أهداف لاعبي الدفاع (1)

أهداف لاعبي الوسط(11)

أهداف لاعبي الهجوم (12)

أهداف بالقدم اليمنى(14)

أهداف بالقدم اليسرى (7)

أهداف بالرأس (3)

أهداف من ضربات الجزاء(3)

أهداف سجلت بالخطأ في المرمى (1)

أهداف من داخل الـ 18(14)

أهداف من خارج الـ 18 (2)

أهداف من ضربة حرة مباشرة (2)



الأكثر



أكثر مباراة شهدت أهداف

(الفتح ـ التعاون) (4-1)

أكثر مباراة شهدت أهدافاً بالقدم اليمنى (الفتح ـ التعاون) (5 )

أكثر مباراة شهدت أهدافاً بالقدم اليسرى (الاتفاق ـ الأهلي) (2)

أكثر ربع ساعة فيها أهداف

الربع الساعة السادسة (من الدقيقة 76-90) (8 أهداف)





الأسرع



أسرع هدف الدقيقة (8) تراباي أديسون (الباطن) أسرع هدف بالقدم اليمنى

الدقيقة (8) تراباي أديسون (الباطن)

أسرع هدف بالقدم اليسرى

الدقيقة (22) محمد الضو (أحد)

أسرع هدف بالرأس

الدقيقة (20) محمد السهلاوي (النصر)

أسرع هدف سجله لاعب بديل

ستانلي أوهاويتشي (القادسية) بعد (12) دقيقة من نزوله





البطاقات الصفراء





البطاقات الصفراء 27

بطاقات صفراء لحراس المرمى 1

بطاقات صفراء للاعبي الدفاع 11

بطاقات صفراء للاعبي الوسط 11

بطاقات صفراء للاعبي الهجوم 4

بطاقات صفراء أبرزت في الشوط الأول 9

بطاقات صفراء أبرزت في الشوط الثاني 18



الأكثر



أكثر مباراة شهدت بطاقات صفراء

(الهلال ـ الفيحاء) (8 بطاقات)

أكثر فريق حصل على بطاقات صفراء

الفيحاء (6 بطاقات)

أقل فريق حصل على بطاقات صفراء

أحد (0 بطاقات)

أكثر ربع ساعة أبرزت فيها البطاقات الصفراء

الربع الساعة السادسة (10 بطاقات)



الأسرع



أسرع بطاقة صفراء

الدقيقة (10) روني فرنانديز (الفيحاء)

أسرع بطاقة صفراء للاعب بديل

نواف الشنيشني (النصر) بعد (3 دقائق) من نزوله