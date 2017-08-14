أربعة قرارات انضباطية من الجولة الأولى.. والرائد أول المستفيدين

الرياض - الرياضية | Monday, 14 August 2017 - 14:05 pm

أصدرت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي، اليوم الإثنين، 4 قرارات انضباطية بحق أندية: الفيحاء، الاتفاق، الأهلي، كما أوقفت اللجنة الانضباطية في اتحاد اللعبة سعيد الربيعي لاعب الفيصلي مباراة وتغريمه، الذي سيغيب عن مواجهة الرائد الدورية، ضمن مواجهات الجولة الثانية، وتأتي قرارات لجنة الانضباط بعد ختام منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي، وجاءت على النحو التالي:



إلزام نادي الفيحاء بدفع غرامة 10 آلاف ريال، نظير حصول ستة من لاعبي الفريق على ست بطاقات صفراء أمام الهلال.



إلزام نادي الاتفاق بدفع غرامة 10 آلاف ريال نظير تأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرض الملعب أمام الأهلي.



إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة 10 آلاف ريال نظير تأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرض الملعب أمام الاتفاق.



إيقاف لاعب فريق الفيصلي سعيد الربيعي مباراة واحدة وإلزامه بدفع 10 آلاف ريال نظير اللعب العنيف في مباراة فريقه أمام النصر.