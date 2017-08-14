برشلونة يعلن ضم البرازيلي باولينيو من غوانغجو الصيني

الفرنسية - الرياضية | Monday, 14 August 2017 - 14:52 pm

أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم الاثنين ضم لاعب الوسط الدولي البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو، في أول تعاقد يجريه منذ انتقال البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية.



وأعلن النادي الكاتالوني في بيان انه توصل الى اتفاق مع نادي غوانغجو ايفرغراند الصيني: "على انتقال اللاعب باولينيو بيزيرا مقابل 40 مليون يورو"، مشيرا الى ان اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، سيخضع لفحص طبي الخميس، يليه توقيع العقد وتقديمه رسميا.

وكشف برشلونة ان قيمة فسخ عقد باولينيو حددت بـ120 مليون يورو.



وهو أول تعاقد جديد للنادي الكاتالوني منذ انتقال مهاجمه نيمار الى سان جرمان في أغسطس، ويبدي برشلونة اهتماما كبيرا بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو من نادي ليفربول الانجليزي، والفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الالماني، الا ان الناديين رفضا العروض التي تقدم بها برشلونة.



وكان باولينيو انضم الى النادي الصيني في صيف 2015 قادما من نادي توتنهام هوتسبر الانجليزي مقابل 14 مليون يورو.