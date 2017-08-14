مارك يكلف الخضير رئيساً للجنة القصيم الفرعية

الرياض- عبدالرحمن مشبب | Monday, 14 August 2017 - 15:55 pm

كلفت لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي اليوم الإثنين الحكم الدولي تركي الخضير رئيساً للجنة الحكام الفرعية بالقصيم بدلاً من الحكم المعتزل صالح الهذلول الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي من اللجنة واعتزل التحكيم في قرار أثار ردود فعل واسعة داخل الوسط الرياضي السعودي مع بداية موسم كرة القدم في البلاد في ثالث استقالة خلال أقل من 10 أيام بعد مرعي العواجي وعبدالعزيز العيدان عضوا لجنة الحكام الرئيسية.



وكان الهذلول قد شارك في المعسكر الإعدادي الخارجي للحكام الذي أقيم في مدينة فالنسيا الاسبانية قبل أن يعلن اعتزاله واستقالته مؤخراً لتتفادى اللجنة خلو منصبه اليوم بتعيين الدولي تركي الخضر (37 عام - دولي منذ 2014) رئيساً للجنة الحكام الفرعية في القصيم.