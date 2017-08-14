رسمياً: إيقاف كريستيانو رونالدو خمس مباريات

الفرنسية - الرياضية | Monday, 14 August 2017 - 16:44 pm

أعلن مسؤولو كرة القدم الإسبانية معاقبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإيقاف خمس مباريات بعد قيامه بدفع حكم مباراة فريقه أمام مضيفه برشلونة في ذهاب كأس السوبر الأسباني، مساء أمس الأحد.



ويبدأ النجم البرتغالي تنفيذ العقوبة بدء من بعد غدً الأربعاء، وذلك بالغياب عن مباراة العودة لكأس السوبر، ثم الغياب عن المباريات الأربع الأولى لريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل.