الحكم الأجنبي يغيب عن الجولة الثانية على التوالي

الرياض - الرياضية | Monday, 14 August 2017 - 17:35 pm

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، أسماء حكام مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، حيث خلت التكليفات للجولة الثانية على التوالي من طواقم التحكيم الأجنبية.



وكلفت لجنة الحكام لضبط مواجهة التعاون والهلال الحكم محمد الهويش يعاونه فهد العمري وعبدالرحيم الشمري، فيما عينت لمواجهة الرائد وضيفه الفيصلي الحكم فهد المرداسي يعاونه محمد العبكري محمد الوحيمر، كما كلفت الحكم عبدالرحمن السلطان يعاونه عبدالله الشلوي وعمر الجمل لمواجهة الأهلي والفتح، فيما تم تكليف الحكم محمد القرني يعاونه فيصل القحطاني وحسن النحيت لمواجهة الباطن وضيفه أحد، ويقود مواجهة النصر والاتفاق الحكم تركي الخضير يعاونه خلف زيد وبدر الشمراني، ويضبط مواجهة الشباب والقادسية الحكم سامي الجريس يعاونه علي القرني وإبراهيم الدخيل، ويقود مواجهة الفيحاء والاتحاد الحكم سلطان الحربي يعاونه أحمد فقيهي ومحمد الشهري.



يشار إلى أن مباريات الجولة القادمة تقام أيام والخميس والجمعة والسبت، باستثناء مواجهة التعاون والهلال التي تقام يوم غدٍ الثلاثاء، لمشاركة الهلال في دور الـ8 من دوري أبطال آسيا يوم الأثنين المقبل، حيث يواجه العين في على ملعب الشيخ هزاع بن زايد في مدينة العين.