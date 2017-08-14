التعاون يختبر الهلال قبل المعترك الآسيوي

الرياض - الرياضية | Monday, 14 August 2017 - 23:00 pm

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء غدٍ الثلاثاء ضيفاً على نظيره التعاون، على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، في افتتاح الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل مواجهة الأزرق أمام العين الإماراتي.



ويبحث الهلال تحقيق العلامة الكاملة قبل توقف الدوري لمشاركة الأخضر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا، بعد أن حصد النقاط الثلاث في الجولة الأولى، عندما كسب الصاعد الجديد فريق الفيحاء بنتيجة 2/1.



ويبحث فريق التعاون عن مواصلة الإداء المميز والذي كسب من خلاله مواجهة الفتح برباعية مقبل هدف، مكنته من تصدر سلم الترتيب.



ويحتل التعاون المركز الأول بـ3 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف، بينما يحل فريق الهلال في المركز الرابع بـ3 نقاط أيضاً.



ويحل الهلال ضيفاً على العين الإماراتي يوم الإثنين على ملعب هزاع بن زايد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2017.

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