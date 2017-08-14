غرفة أبها تدرب 60 طالبا من أبناء الشهداء والموهوبين

أبها ـ واس | Tuesday, 15 August 2017 - 00:00 am

أطلقت الغرفة التجارية والصناعية في أبها بالتعاون مع أحد المعاهد الخاصة في عسير، برنامجاً تدريبياً يشتمل على دورة لتعلّم اللغة الإنجليزية، تستهدف 60 طالباً من أبناء الشهداء والموهوبين.

وأوضح المهندس عبد الله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، أن البرنامج التدريبي سيستمر لمدة عام كامل، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن برامج الخدمة الاجتماعية التي تحرص عليها غرفة أبها، خاصةً إذا كانت موجهة لخدمة أبناء الشهداء والطلاب الموهوبين، لمنحهم الفرصة للتدريب والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الغرفة.