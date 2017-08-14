الفيصلي يسرح ميرتشا بعد ثاني جولات الدوري

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Tuesday, 15 August 2017 - 00:00 am

وضعت إدارة نادي الفيصلي حداً لعلاقتها مع الروماني اكسنتي ميرتشا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حيث حددت مواجهة الرائد بعد غد الخميس موعداً لآخر مشاركة له مع الفيصلي، في ظل عدم قناعة الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق بأدائه الفني على الرغم من وجوده مع الفريق من الموسم الماضي، وحضور اسمه في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري.

وينتظر أن تعلن إدارة نادي الفيصلي عن التعاقد مع المحترف البديل الذي سيحل مكان ميرتشا.

ومن جهة أخرى، وقعت إدارة نادي الفيصلي أمس مع أحمد حكمي لاعب فريق الصواري لكرة القدم لدرجة الشباب لتدعيم صفوف فريقها خلال منافسات الموسم، حيث تم التوقيع في مقر نادي الفيصلي بحرمة.