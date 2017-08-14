القادسية يستقبل كنيش ويدعم الأولمبي بالغرابي

الدمام ـ حماد الدوسري | Tuesday, 15 August 2017 - 00:00 am

وصـــل فجــر أمــس الجزائري رياض كمال الدين كنيش إلى الخبر، تمهيداً لإنهاء الإجـراءات الرسمية للتعاقد معـه بعد إنهاء الكشف الطبي قبل انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم في النادي لمدة ثلاثة أعوام لينضم للبرازيليين إلتون جوزيه وبيسمارك والنيجيـري ســـــانتلي والعاجي هيرفي.

وربطــــت إدارة نادي القادسية التعاقد مع المدافع العملاق (186سم) بتجاوز الفحص الطبي الذي سيكون عند مجموعة المانع الطبية الشريك الطبي للنادي.

وتكتمــت إدارة نادي القادسية علــى وصــول اللاعب الذي كان أحد خيارات نادي الاتحاد، غير أن منع الاتحاد الدولي لكرة القدم للنادي الغربي من التعاقدات لفترتي تسجيل حال دون ذلك.

ومن جهة أخرى، وقعت إدارة نادي القادسية أمس مع اللاعب معز عيسى الغرابي لتدعيم صفوف الفريق الأولمبي لكرة القدم، في الوقت الذي خسر فيه الفريق مباراته الودية أمام الجزيرة الإماراتي بهدف نظيف حلال الودية التي جمعتهما على ملعب الأخير في المعسكر الإعدادي المقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.