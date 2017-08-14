وضعت إدارة نادي الفيصلي حداً لعلاقتها مع الروماني اكسنتي ميرتشا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حيث حددت مواجهة الرائد بعد غد الخميس موعداً لآخر مشاركة له مع الفيصلي، في ظل عدم قناعة الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق بأدائ