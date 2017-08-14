الشمراني وبيلوسو يقودان هجوم الشباب
الرياض ـ علي الحدادي | Tuesday, 15 August 2017 - 00:00 am
أنهـــت إدارة نــادي الشباب التوقيـــــع مع الدولي ناصر الشمراني والبرازيلــي جوناتاس بيلوسو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي.
وجـــاء التعاقد مع الشمراني لمدة موسمين فيمـا سيمثل بيلوسـو الفريق في الموسم الجاري.
وقـــد حرصت إدارة نـادي الشـباب برئاسة عبدالله القرينــي على تدعيم الفريق بخدمات الشمراني وبيلوسو (29 عاماً) لتنشيط خط المقدمة الشبابية.
وسبق للشمراني تمثيل الشباب قبل انتقاله إلى الهلال في الفترة السابقة.