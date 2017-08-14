تجار المدينة لن يدعمونا حتى لو حققنا الدوري

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Tuesday, 15 August 2017 - 00:00 am

تصرف إدارة نادي أحد مساء غد الأربعاء مكافأة فوز الفريق الأول لكرة القدم في النادي على الشباب بواقع أربعة آلاف ريال لكل لاعب، وذلك لتحفيزهم لمواصلة الأداء الجيد في مواجهة الباطن الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن جانبه، انتقد محمد العلوي المشرف العام على فريق أحد تجاهل رجال أعمال المدينة المنورة لدعم النادي، خاصة بعد الفوز الذي حققه على الشباب في افتتاحية مشواره بالدوري.

وبيّن أن خزينة أحد لم تتلق ريالاً واحداً دعماً أو تبرعاً للاعبين نظير الفوز على الشباب لتكون حافزاً لهم في المباريات المقبلة، وأبدى تذمره من عزوفهم عن الدعم: "أعتقد أننا لو حققنا بطولة الدوري فلن يتغير الحال على الاطلاق، ولن يحرك هذا الأمر ساكناً لدى تجار ورجال أعمال المنطقة وكأن الفريق ليس من المدينة المنورة".