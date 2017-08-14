هجر يشدد على مطالبات عقوبة الاتحاد

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Tuesday, 15 August 2017 - 00:00 am

شـــددت إدارة نـادي هجر على مطالبة نظيرتها في الاتحاد بدفع كامل المستحقات المالية البالغة 14.5 مليون ريال مقابل انتقـــال الثلاثي أحمـد الناظري وفيصل الخراع ورياض البراهيم إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

وجـــــددت الإدارة الهجراوية تأكيدها على ما نشرتـه "الرياضية" من خلال رفض عروض التفـــاوض التي طرحها الاتحاديـــون وآخرهــا تقسيط المبلغ وتقديم دفعة أولى قدرها مليونا ريال مع تأجيل بقية المبلغ لفترات مقبلة.

وقــررت إدارة نادي هجـر رفـع القضية إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل المطالبة بتفيذ جميع اللوائح والبنود على نادي الاتحاد.