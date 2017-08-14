الاتفاق يعلن التعاقد مع ساليناس

الدمام ـ الرياضية | Tuesday, 15 August 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي الاتفاق إبرام عقد مبدئي مع الأرجنتيني رودريجو ساليناس لدعم هجوم الفريق الأول لكرة القدم في النادي، واشترطت الإدارة الاتفاقية تجاوز اللاعب للفحص الطبي من أجل إنهاء التعاقد الرسمي مع اللاعب لمدة عامين في صفقة تكفل بقيمتها الدكتور هلال الطويرقي عضو شرف النادي.

وثمن خالد الدبل رئيس النادي دعم الطويرقي للصفقة، مشيراً إلى أنه داعم سخي للنادي ومواقفه الدائمة تشهد بذلك.

وأوضح: "مبادرة الدكتور هلال بالتكفل بالصفقة تؤكد أنه لا يتأخر أبداً في دعم ناديه، وأنه لا يزال قريباً بدعمه ومساندته".

وتمنى الدبل أن يكون ساليناس إضافة قوية للفريق، مشيراً إلى أن السيرة الذاتية للاعب محفزة وتدعو للتفاؤل.