النصر يخضع الراهب للمساءلة.. وفوزير يصل الرياض

الرياض ـ حواس العايد | Tuesday, 15 August 2017 - 00:00 am

أخضعـت إدارة الكرة في نــادي النصر حسن الراهب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم للمساءلة حول تصرفه قبل نهاية مواجهة فريقه أمام الفيصلي واعتراضه على عدم مشاركته بالمغادرة إلى غرفة الملابس قبل انتهاء المباراة إذ تمت مناقشة اللاعب قبل بداية تدريب أمس.

وكشـــفت لـ"الرياضية" مصادر نصراوية أن اللاعب سيواجه عقوبة مالية حسب لائحة الأنظمة الداخلية للنادي رغم اعتذاره للجهازين الفني والإداري وتعهده بعدم تكرار ما حدث.

ومن جهة أخــرى ينضم المغربي محمد فوزير لاعب وسط النصر إلى الفريق اليوم إذ كان من المنتظر وصولــه فجر اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض فيما يصل المصري حسام غالي محترف النصر الجديد إلى الرياض خلال اليومين المقبلين بعد أن تسلم تأشيرة الدخول إلى السعودية.

من جانبه، يجهز مجلـس الجماهير فــي نادي النصر مفاجأة لأنصار النادي في مواجهة الاتفاق الجمعة المقبلة في ظــل توقعات بمبادرة عدد من أعضاء شرف النادي بشراء تذاكر مجانية للجماهير النصراويـــة رغبة في كثافة الحضور لدعم الفريق في بداية مشواره في الدوري السعودي للمحترفين.