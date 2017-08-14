الهلال يحلق إلى العين بطائرة خاصة

الرياض ـ حمد الصويلحي | Tuesday, 15 August 2017 - 00:00 am

أمن مجلس إدارة نادي الهلال طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول إلى مدينة العين الإماراتية السبت المقبل استعداداً لخوض مواجهة العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء الإثنين المقبل على ملعب الشيخ هزاع بن زايد في نادي العين.

وخصصت إدارة نادي العين الإماراتي ٢١٠٠ تذكرة فقط لجماهير الهلال وذلك من إجمالي عدد مقاعد مدرجات الملعب التي تقدر بـ 25 ألف مقعد، وحددت إدارة العين الإماراتي مبلغ ٥٠ درهماً لسعر تذاكر جماهير الهلال التي بدأ طرحها للبيع عبر منافذ البيع في العين الإماراتية.