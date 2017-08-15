مدرب أخضر الصالات يختار 18 لاعباً لمعسكري الباحة ومصر

الرياض ـــ الرياضية | Tuesday, 15 August 2017 - 15:08 pm

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة قدم الصالات بقيادة البلجيكي ايفينس هيرمانس قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الإعدادي الداخلي في منطقة الباحة والخارجي في جمهورية مصر المقام خلال الفترة من 12-12-1438 هـ وحتى 5-1-1439هـ التي يأتي ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في تصفيات غرب آسيا بتايلند، وقد ضمت القائمة 18 لاعباً و هم :



أسعد السعد - عبدالله الشمري - عقيل العبودي - فيصل السلطان - عبدالعزيز العلوني - نواف عروان نادي - احمد الناصر - ايهاب السعد - سلمان الرشيدي - فارس ال مالح - معاذ عسيري نادي - علي الكديسي - منصور الزهراني - فهد رديني - يحيى فرسان - فهد الشيخ - شريف حرشان - سلطان العويدان.





إلى ذلك كشف المشرف العام على منتخب الصالات محمد الزهراني عن برنامج المنتخب الإعدادي للتصفيات مبينًا أن منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات سيشارك في تصفيات غرب آسيا المقبلة اذ يسبق الإستحقاق إعداد برنامج قوي يتكون من عدة مراحل وذلك لتجهيز المنتخب والوصول به إلى أعلى جاهزية قبل انطلاق التصفيات.



وأضاف : البرنامج الإستعدادي للمشاركة في تصفيات غرب اسيا التي ستقام في بانكوك سيكون على عدة مراحل بعد الاتفاق مع الجهاز الفني حيث ستكون المرحلة الأولية إقامة معسكرين الأول داخلي في الباحة خلال الفترة من 12-12-1438هـ حتى 21-12-1438هـ فيما سيكون المعسكر الثاني في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 23-12-1438هـ حتى 5-1-1439هـ ومن ثم العودة إلى أرض الوطن لحين إعلان موعد انطلاق المرحلة النهائية من الاستعدادات.