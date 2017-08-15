طاقم كوري يضبط مواجهة الإمارات والسعودية في تصفيات المونديال

الرياض ــ الرياضية | Tuesday, 15 August 2017 - 16:18 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء تعيين الكوري جنوبي كيم يونج هيوك حكماً لمواجهة السعودية والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا ويساعده كل من يونج هيوك حكماً للساحة، ويون كوانج يول مساعد أول، وكيم يونج ها مساعد ثان، وكو هيانج حكماً رابعاً، وناصر درويش مقيم أداء، ويراقب اللقاء يون كيون.



ويحل الأخضر السعودي ضيفاً على نظيره الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد، 29 أغسطس الجاري في الجولة التاسعة بتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2018 و.



ويحتل منتخب السعودية المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بفارق ست نقاط عن منتخب الإمارات صاحب المركز الرابع.