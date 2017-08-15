هيئة الرياضة تجتمع مع لجنة معالجة التعصب الرياضي

الرياض - الرياضية | Tuesday, 15 August 2017 - 18:13 pm

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع لجنة معالجة التعصب الرياضي، وذلك بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، اطلع من خلاله على الإجراءات التنفيذية للجنة، وما تم من تنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لتفعيل مهام اللجنة، والآلية التي تم التوصل لها من خلال اجتماعات وورش العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية.



وشملت آليات العمل التنفيذية عدد من المسارات من بينها الرصد والإجراء والتوعية، والتي سيبدأ برنامجها التنفيذي الشهر القادم بالشراكة بين وزارات التعليم والثقافة والإعلام والهيئة العامة للرياضة وهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الإذاعة والتلفزيون ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وكانت هذه الجهات قد وضعت خطتها التنفيذية لمعالجة التعصب الرياضي والحد من الإساءات وإثارة الرأي العام، و شهدت الأيام الماضي اكتمال الترتيبات الخاصة بهذا الأمر، بعد اجتماعات متعددة خلال الصيف الحالي، فيما كانت ذات الجهات وضعت خطتها التنفيذية الخاصة بآليات الرصد لكل الإساءات أو التجاوزات أو إثارة الرأي العام .