فالفيردي يثق في قدرة برشلونة على تحقيق بطولة السوبر

| Tuesday, 15 August 2017 - 20:02 pm

أكد إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم ثقته في قدرة فريقه على الرد بقوة في مباراة الإياب بكأس السوبر الإسباني موضحا أنه لا يوجد مستحيل.



وخسر برشلونة 1 / 3 على ملعبه أمس الأول الأحد أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في مباراة الذهاب فيما يلتقي الفريقان إيابا غدا الأربعاء على استاد "سانتياجو برنابيو" معقل الريال في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأشار فالفيردي ، خلال المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الثلاثاء قبل مباراة الغد ، إلى ثقته بلاعبي الفريق وقدرة برشلونة على الرد في مباراة الإياب وتحويل النتيجة لصالحه.



وقال فالفيردي : "ما من شيء مستحيل.. تركيزنا لا يزال منصبا على تحقيق الفوز في مباراة الإياب وانتزاع اللقب، موضحاً أن اللقب لم يحسم للريال بعد".



وأشار فالفيردي : "الوضع صعب ومعقد ، ولكننا لم نستسلم".



وطالب فالفيردي لاعبيه بتقديم أداء أقوى وأكثر خطورة والتصدي بشكل أكبر للتحول السريع في أداء المنافس من الدفاع إلى الهجوم.



واعترف فالفيردي : "علينا أن نصنع العديد من الفرص التهديفية حتى نستطيع هز الشباك... الهجوم يمثل ضرورة ملحة بالنسبة لنا وعلينا التصدي لهجماتهم المرتدة السريعة ولحيلهم".



ويرى فالفيردي أن برشلونة :"فريق يحتاج للأداء الجماعي في الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الفوز..الأمر يتعلق بالدفاع والهجوم بالفريق بأكمله".