الاتحاد العربي يوقف خمسة لاعبين من الفيصلي ويغرمه 200 ألف دولار

| Tuesday, 15 August 2017 - 22:44 pm

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف خمسة لاعبين من الفيصلي الأردني لمدة عام واحد على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية في مصر أمام الترجي التونسي في وقت سابق هذا الشهر.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2 وفي الوقت الإضافي سجل شمس الدين الذوادي هدفا للترجي اعترض عليه لاعبو الفيصلي وجهازه الفني والإداري طويلا بداعي وجود تسلل.



وتسببت هذه الأحداث في توقف المباراة نحو خمس دقائق حيث نزل رجال الأمن لحماية الحكم المصري إبراهيم نور الدين.

واشتعلت المدرجات بعد فوز الترجي وحطم مشجعون مقاعد استاد الإسكندرية بينما أظهرت لقطات تلفزيونية تعرض الحكم لاعتداء آخر أثناء مغادرته أرض الملعب.



وقرر الاتحاد العربي بعد اجتماعه اليوم تغريم الفيصلي 200 الف دولار مع تحمل النادي الأردني تكلفة التلفيات في المقاعد وغيرها من الخسائر في الاستاد والتي سيتم حصرها في الأيام المقبلة.



كما عاقب الاتحاد العربي سليمان أحمد العساف مدير الفريق الأردني بالايقاف لمدة عامين بجانب غرامة مالية.



وحدد الاتحاد أسماء اللاعبين المعاقبين وهم بهاء الدين عبد الرحمن وابراهيم عطا دلدوم وابراهيم محمد الزواهرة وأكرم الزوي ومعتز ياسين الفتياني. ويملك الفيصلي فرصة للطعن أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي في غضون أربعة أيام.