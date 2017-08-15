الشمراني يعيد سيناريو هوساوي والمعيوف

الرياض- مصعب العمار | Tuesday, 15 August 2017 - 17:43 pm

أعاد المهاجم الدولي ناصر الشمراني العائد مجدداً لنادي الشباب سيناريو الثنائي أسامة هوساوي وعبدالله المعيوف لاعبا الهلال، بعد انضمامه رسمياً يوم أمس الإثنين إلى النادي الأبيض شمال العاصمة السعودية الرياض.



وسبق الشمراني في العودة إلى النادي الذي برز فيه، وحقق معه لقب الدوري 4 مرات، أسامة هوساوي وعبدالله المعيوف اللذان انتقلوا من الهلال إلى النادي الأهلي ثم عادوا مجدداً إلى النادي العاصمي، وكان الشمراني قد انتقل من الشباب إلى الهلال موسم 2013، قبل أن يعود مرة أخرى إلى ناديه الأسبق.



وكان المهاجم السعودي الحاصل على لقب هداف الدوري السعودي، قد انضم إلى الشباب بعقد احترافي يمتد لموسمين، وذلك بتوصية من المدرب السعودي سامي الجابر.



وجاء تعاقد الشباب مع ناصر الشمراني مهاجم الهلال السابق، الذي حقق مع النادي الأزرق بطولة الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس ولي العهد، وبطولة السوبر السعودي الذي أقيمت في لندن، بعد أن أعلن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال عدم حاجته لخدماته.



وجاءت مطالبات الجابر بالشمراني لمعرفته الكبيرة بإمكانيات المهاجم الذي أشرف عليه في موسم 2014 مع الفريق الهلالي، والذي توج فيه ناصر الشمراني بلقب هداف الدوري السعودي للمرة الخامسة في تاريخه.



وكان ناصر الشمراني قد مثل العين الإماراتي في الفترة الشتوية الماضية، حيث سجل مع الفريق الإماراتي 11 هدفاً في 15 مباراة لعبها بقميص الفريق البنفسجي.