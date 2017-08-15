إدارة أحد تسلم لاعبي الفريق مكافآت الشباب

المدينة - سعود الحبيشي | Tuesday, 15 August 2017 - 23:30 pm

صرفت إدارة نادي أحد مساء اليوم الثلاثاء، مكافآت الفوز على فريق الشباب، بواقع 4000 ريال لكل لاعب إضافة إلى الجهازين الفني والإداري في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد أن حقق الفريق مفاجأة بالتغلب على ضيفه الشباب بنتيجة 2/1، في أولى مباريات الفريق في دوري المحترفين السعودي في تاريخه، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي.



ويلاقي أحد نظيره الباطن يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادي الباطن، في الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.





إدارة #أحد تصرف مكافآت الفوز على #الشباب عقب تدريب اليوم بواقع 4000 ريال لكل لاعب والجهاز الفني والإداري..