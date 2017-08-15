الهلال يفك سحر التعاون

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Wednesday, 16 August 2017 - 00:00 am

حقق الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال فوزه الثاني على التوالي في الدوري وهزم التعاون 3ـ 4 في المباراة المثيرة التي جرت بينهما أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين. سجل للهلال عمر خربين ومحمد البريك، وإدواردو (هدفين)، بينما أحرز الحاج كمارا ومصطفى فتحي وعبد الله الشمري أهداف التعاون.

بدأ الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال المباراة بطريقة 4/3/2/1 ونجح لاعبوه في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق عمر خربين ومحمد البريك، في حين لعب البرتغالي مانويل جوميز مدرب التعاون بطريقة 4/2/3/1 لملء منطقة الوسط وبادر بالهجوم، ليقلص الحاج كمارا الفارق ثم سجل مصطفى فتحي هدف التعادل، لتشتعل المباراة، وينجح كارلوس إدواردو في تسجيل الهدف الثالث ليرد عليه عبد الله الشمري برأسية قاتلة تحتضن شباك الهلال محرزاً هدف التعادل.

واصل الهلال تفوقه الميداني في الشوط الثاني ونجح في امتلاك منطقة المناورات بفضل خبرة سلمان الفرج وتحركات إدواردو المزعجة التي أسفرت عن الهدف الرابع لفريقه عندما استقبل عرضية ياسر الشهراني وسددها بقوة داخل الشباك، ولم تفلح تغييرات جوميز في تغيير النتيجة، في حين تراجع الهلال إلى الخلف للحفاظ على الفوز، وهو ما تحقق له.

ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط منتزعاً الصدارة من التعاون الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.