رضا جماهيري عن الخدمات
بريدة ـ الرياضية | Wednesday, 16 August 2017 - 00:00 am
أبدت الجماهير التي حضرت لمشاهدة لقاء فريقي التعاون بضيفه الهلال أمس رضاها عن الخدمات التي قدمتها رابطة دوري المحترفين في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة من خلال توفير مياه الشرب الباردة، والوجبات السريعة بوجود عدد من المطاعم وعربات الفود ترك.
وكانت مباريات الجولة الأولى قد شهدت مطالبات جماهيرية بضرورة توفير الميــاه والوجبـــات السريعة للجماهير، بعد أن أظهرت الصور إقفال أكشاك البيع أبوابها في وجه الجماهير لعدم توافر المياه أو الوجبات.