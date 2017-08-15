جماهير الرائد ترفض المرداسي

بريدة ـ الرياضية | Wednesday, 16 August 2017 - 00:00 am

دشنت جماهير نادي الرائد وسماً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تطالب فيه بإبعاد الحكم الدولي فهد المرداسي عن قيادة مواجهات فريقها الأول لكرة القدم في دوري المحترفين. وجاء إطلاق الوسم تعبيراً من جماهير الرائد عن غضبها من إصرار لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم على تعيين المرداسي لقيادة مواجهة الفريق أمام ضيفه الفيصلي في الجولة الثانية من دوري المحترفين على الرغم من اعتذاره مسبقاً عن عدم قيادة المواجهات التي يشارك فيها أحد قطبي القصيم الرائد أو التعاون.

وطالبت جماهير الرائد إدارة ناديها بتسجيل موقف لدى لجنة الحكام في اتحاد الكرة من تعيين المرداسي، الذي ترى أن له مواقف سابقة تجاه النادي بحجة ميوله التعاونية.

على صعيد آخر، أوضح أمين الدبيخي أمين عام النادي أنه تم طرح تذاكر لقاء الرائد والفيصلي الذي سيقام مساء غد الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن إطار منافسات (الجــولــة 2) مــن دوري المحترفين.

وبين الدبيخـي أن البيع سيكون اليوم بمقر النادي ومنافذ البيع المعتمدة على أن يتم البيع في يوم المباراة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر هـي: (100 ريــال للمنصة الرئيسية و20 ريالاً للدرجة الأولى و15 ريالاً للدرجة الثانية).