عقوبات رادعة ضد الفيصلي

القاهرة ـ السيد خطاب | Wednesday, 16 August 2017 - 00:00 am

أوقعت لجنة الانضباط في الاتحاد العربي لكرة القدم في اجتماعها أمس الثلاثاء عقوبات رادعة ضد نادي الفيصلي الأردني نتيجة التصرفات المؤسفة التي حدثت من أفراد بعثته خلال نهائي البطولة العربية للأندية الذي أقيم في ملعب الإسكندرية بين الفيصلي الأردني والترجي التونسي.

وشملت العقوبات فرض غرامة مالية بـ 200 ألف دولار، وتحمل النادي التعويضات الناجمة عن الأحداث والتلفيات التي حدثت في المقاعد وغيرها من الخسائر التي سيتم حصرها في الأيام المقبلة إضافة إلى إيقاف وتغريم مدير الفريق وخمسة لاعبين لثبوت إدانتهم في الاعتداء على الحكم والفوضى التي أحدثها هذا التصرف.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العربي قامت بدراسة عميقة لما ورد في تقارير الحكم والمراقب والمنسق العام والمنسق الأمني للمباراة، كما منحت الذين شملتهم العقوبات حق الرد، وانتهت اللجنة في ختام اجتماعها الذي ترأسه حميد حداج رئيس اللجنة إلى توقيع ما تقدم من عقوبات طبقاً لما ورد في لائحة البطولة، خاصة المادة (1.11) واللائحة الانضباطيـة للاتحـاد العربي لكرة القدم واللائحة الانضباطية للاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، خاصة المواد (28ـ49ـ 50 ـ51 ـ 52ـ 57ـ 2Bـ 58), وتم رفع العقوبات إلى "فيفا".

وكان لاعبو الفيصلي وأعضاء الجهازين الإداري والفني اعتدوا على حكم المباراة بالضرب، كما قامت جماهير الفيصلي برمي قارورات المياه والحجارة على أرض الملعب وعلى رجال الأمن والمنظمين وكسرت عدداً من مقاعد مدرجات الملعب.

يذكر أن قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد العربي قابلة للطعن أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد في غضون أربعة أيام.