الكوري هيوك يقود مواجهة السعودية والإمارات

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 16 August 2017 - 00:00 am

أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الكوري الجنوبي كيم يونج هيوك (34 عاماً) مرة أخرى لقيادة مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإماراتي التي ستقام في التاسع والعشرين من أغسطس الجاري على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

ويساعد هيوك الكوريون يون كوانج يول مساعداً أول، وكيم يونج ها مساعداً ثانياً، وكو هيانج حكماً رابعاً، وناصر درويش مقيم أداء، ويراقب اللقاء الكوري يون كيون.

وسبق أن أدار الحكم هيوك مواجهة المنتخبين السعودي والإماراتي في الحادي عشر من أكتوبر 2016 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية التي تأهل من خلالها المنتخبان إلى التصفيات النهائية، وانتهت بثلاثية نظيفة للأخضر السعودي.

يذكر أن الحكم هيوك نال الشارة الدولية عام 2009، وأدار 67 مباراة دولية، أشهر خلالها 198 بطاقة صفراء و15 بطاقة حمراء، وأسندت إليه 4 مباريات في التصفيات الحالية المؤهلة إلى مونديال روسيا.

ويحتل الأخضر السعودي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة خلف اليابان المتصدر بـ 17 نقطة وبفارق الأهداف عن أستراليا الثالث و6 نقاط عن منتخب الإمارات صاحب المركز الرابع.