ريبروف يعيد ترتيب أوراق الأهلي

جدة ـ الرياضية | Wednesday, 16 August 2017 - 00:00 am

نجحت إدارة النادي الأهلي في تأمين طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي إلى العاصمة العمانية مسقط الأحد المقبل لمواجهة فريق بيروزي الإيراني الثلاثاء المقبل على ملعب السيب في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وسيؤدي الفريق تدريبه الأخير الإثنين المقبل على ملعب المباراة.

وكان الأوكرانــي سيرجـي ريبروف مدرب فريق الأهلي قد تابع مع جهازه الفني المساعد عدداً من مباريات بيروزي وجمع معلومات كثيرة عن لاعبيه ونقاط القوة والضعف لدى الفريق.

وعلى صعيد اللاعبين، تأكدت جاهزية البرازيلي ليوناردو سوزا للمشاركة مع الأهلي أمام الفتح غداً الخميس ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وسيدفع به ريبـروف ضمن القائمة المشاركة بهدف تجهيزه وزيادة التجانس بينه وبين لاعبي الفريق تحسباً لمشاركته في مباراة بيروزي الإيراني.

كما سيعمد ريبروف إلى إدخال عدة تبديلات على قائمة الفريق التي شاركت في مباراة الاتفاق الأخيرة، إذ سيشارك المصري محمد عبدالشافي بدلاً من منصور الحربي المصاب، كما سيكون أحمد الزين ضمن الأوراق الأساسية بعد تعافيه من الإصابة فيما سيعوض حسين المقهوي غياب تيسير الجاسم قائد الفريق المصاب.

ومن المنتظر عودة معتز هوساوي مدافع الفريق للمشاركة بعد غيابه عن مباراة الاتفاق للإصابة.