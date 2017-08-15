أجانب النصر معلقون بالتسديد

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 16 August 2017 - 00:00 am

حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، لم تسدد إدارة نادي النصر المبالغ المترتبة عليها لدى لجنة فض المنازعات، ولم تودع رواتب اللاعبين، وذلك في الوقت الذي رددت فيه مصادر أن الإدارة على وشك إنهاء هذه المسألة، حتى تتمكن من تسجيل لاعبيها الأجانب وقيدهم في كشوفات اتحاد القدم.

وكانت الإدارة النصراوية عجزت عن تسجيل محترفيها الأجانـب الأسبــوع الماضي وهم الليبيري ويليام جيبور والبرازيلي ليوناردو رودريجو والمغربيان سعد لكرو ومحمد فوزير، وهو ما حرمها من مشاركتهم مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي أمام الفيصلي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين والتي كسبها النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المتوقع مشاركة أجانب النصر في المباراة المقبلة أمام الاتفاق والتي ستقام بعد غد الجمعة في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن الجولة الثانية للدوري بعد أن طلبت إدارة الفريق من البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب الفريق تجهيزهم رسمياً للمباراة، فيما طلب جوميز تجهيز المغربي محمد فوزير لمباراة الاتفاق وذلك للاستعانة به في قائمة البدلاء تحسباً لإشراكه في المباراة.

من جانـب آخر، يصل المصري حسام غالي محترف النصر إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر اليوم الأربعاء بعد أن تعاقدت معه الإدارة النصراوية لموسم واحد وسيكون جاهزاً للمشاركة أمام الأهلي يوم الأحد 17 سبتمبر المقبل في أولى مباريات الفريق في الدوري بعد التوقف.