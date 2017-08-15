العراقي مهاوي يترك الباطن بعد أُحد
حفر الباطن ـ طلال القطيني | Wednesday, 16 August 2017 - 00:00 am
وافقت إدارة نادي الباطن على طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم بالسماح للمحترف العراقي علاء مهاوي للالتحاق بمعسكر المنتخب العراقي الأول لخوض مباريات تصفيات كأس العالم.
وسيلتحق مهاوي بمعسكر منتخب العراق بعد مباراة الباطن وأحد الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.
من جهة أخرى، علمت مصادر "الرياضية" من داخل الباطن أن هناك نية لدى إدارة النادي لإلغاء المعسكر الإعدادي الذي كان مقرراً إقامته في الخبر وذلك بناء على رغبة المدرب بسبب شدة حرارة الأجواء والرطوبة العالية وقد يكتفي المدرب بإجراء مباراتين وديتين في الزلفي.