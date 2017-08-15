حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، لم تسدد إدارة نادي النصر المبالغ المترتبة عليها لدى لجنة فض المنازعات، ولم تودع رواتب اللاعبين، وذلك في الوقت الذي رددت فيه مصادر أن الإدارة على وشك إنهاء هذه المسألة، حتى تتمكن من ت